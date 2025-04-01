Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 3 bin kişinin sosyal destek kartlarına 3’er bin TL yatırdı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ekonomik zorluk yaşayan yurttaşlara destek olmak amacıyla sosyal destek kartı hizmeti veriyor. Çalışmalar kapsamında desteğe ihtiyaç duyan yurttaşlar için online başvuru sistemi erişime açıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucu online başvuru sistemi üzerinden sosyal destek talebinde bulunan 3 bin kişiye sosyal destek kartı verildi. 3 ayda bir 3 bin TL verilecek olan destekler, Ramazan Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerinin hesabına yatırıldı.

10 bin kişi için hazırlanacak

Öte yandan ilk etapta öncelik verilen 3 bin kişi için hazırlanan sosyal destek kartlarının yıl içinde 10 bin kişi için hazırlanması planlanıyor. Sosyal destek kartlarının ödemeleri her 3 ayda bir düzenli olarak yapılacak.