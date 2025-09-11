Dijital belediyecilikte atılan adımlarla ön plana çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla tüm kamuoyunun belediyeye ait verilere ulaşabileceği ‘Açık Veri Portalı’nı hizmete sundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla “Açık Veri Portalı’nı” vatandaşların kullanımına sundu. Belediyeye ait verilerin anlık, ücretsiz ve kolay erişilebilir şekilde paylaşıldığı portal, katılımcılığı ve şeffaflığı önceliyor.

En çok veri paylaşımı yapan 10 büyükşehirden biri olarak dijital belediyecilikte ön plana çıkan Büyükşehir Belediyesi, Açık Veri Portalı ile vatandaşlardan akademisyenlere, öğrencilerden girişimcilere kadar geniş bir kitleye veriye dayalı çalışma ve proje geliştirme imkânı sunuyor.

PORTALDA NELER VAR?

Nüfus istatistiklerinden ulaşım verilerine, sosyal yardım bilgilerinden çevre ve altyapı projelerine kadar birçok güncel veri seti portal üzerinden erişime açık durumda. Bu sayede şehre dair veriler hem daha şeffaf hem de analiz edilebilir hale geliyor.

Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu (ULASAV) ile entegre çalışan sistem, Sakarya’daki verilerin ulusal açık veri politikalarıyla uyumlu hale gelmesini sağlıyor.Açık ve erişilebilir yönetim anlayışıyla Sakarya, geleceğin daha katılımcı ve sürdürülebilir şehir modeli için örnek oluşturuyor.