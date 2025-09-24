Stanford Üniversitesi’nin yayımladığı “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 42 akademisyen yer aldı.İZMİR (İGFA) - Stanford Üniversitesi tarafından her yıl güncellenerek yayımlanan ve dünyanın en etkili bilim insanlarını ortaya koyan listede, bu yıl da Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) çok sayıda akademisyen yer aldı.

Elsevier’in ICSR Lab’ı tarafından sağlanan Scopus verileri temel alınarak hazırlanan çalışmada, bilim insanları 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalında; “Standardize Atıflar”, “H-İndeks”, “Hm-İndeks”, “C-Skor” ve “Yazar Sırasına Bağlı Atıf” gibi kriterlerle değerlendirildi.

DEÜ’DEN İKİ KATEGORİDE BÜYÜK BAŞARI

Dünya genelinde farklı bilim alanlarındaki yayın ve atıf performanslarının dikkate alındığı listede, DEÜ akademisyenleri tıp, mühendislik, fen ve eğitim bilimleri alanlarındaki çalışmalarıyla öne çıktı.

2024 yılına göre (Yıllık Etki): DEÜ, Türkiye’den sıralamaya giren 1564 akademisyen arasından 20 isimle 15. sırada yer aldı.

Kariyer Boyu Etki kategorisinde: Üniversitemiz, 1308 akademisyen arasından 22 isimle 12. sıraya yükseldi.

TIP, MÜHENDİSLİK, FEN VE EĞİTİM BİLİMLERİNDE ÖNE ÇIKTI

DEÜ akademisyenleri; tıp, mühendislik, fen ve eğitim bilimleri alanlarındaki yayın ve atıf performanslarıyla uluslararası bilimsel arenada yer buldu. Listede uzun yıllar üniversiteye hizmet veren isimlerin yanı sıra genç akademisyenlerin de yer alması dikkat çekti.

PROF. DR. BAYRAM YILMAZ: ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTEMİZİN VİZYONUNUN SOMUT BİR GÖSTERGESİ

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bilim insanlarımızın uluslararası alandaki görünürlüğü, araştırma üniversitemizin vizyonunun somut bir göstergesidir. Bu liste, DEÜ’nün bilim insanlarını çekirdekten yetiştirerek dünya biliminde etkin yerlere ulaştırabileceğinin kanıtıdır” dedi.

LİSTEDE YER ALAN AKADEMİSYENLER

“Kariyer Boyu Etki” kategorisinde yer alan 22 akademisyen; Tıp, Mühendislik, Fen ve Eğitim Fakültelerinde görev yapıyor. “Yıllık Etki” kategorisinde ise 20 akademisyen yer aldı. Her iki listede de Prof. Dr. İbrahim Emre Bora, Prof. Dr. Adil Baykasoğlu, Prof. Dr. Erol Başar gibi isimler dikkat çekti.