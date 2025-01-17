T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen “Aklıma Bir Fikir Geldi” Üniversiteliler Arası İletişim Fikirleri Yarışması’nda, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öğrencileri, ulusal ve uluslararası platformlardaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından düzenlenen ve bu yıl “Korsanla Mücadele” ana temasıyla 14’üncü kez gerçekleştirilen “Aklıma Bir Fikir Geldi” Üniversiteliler Arası İletişim Fikirleri Yarışması’nda, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Fakülteden Leila Temirova birincilik ödülünü, Ahmad Alfathi Zahyawie Zubinof ise üçüncülük ödülünü kazandı.

Leila Temirova’nın birincilik ödülü kazanan eseri, uluslararası alanda da takdir topladı. RATEM’in Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında “WIPO National Award for Creativity (WIPO Ulusal Yaratıcılık Ödülü)” ödülünü almaya da layık görüldü.

BİLİM VE SANATTA FARK YARATIYOR

Dereceye giren öğrencilere belgelerini takdim eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak öğrencilerimizi her zaman destekliyor ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Onların ulusal ve uluslararası platformlardaki başarıları, göğsümüzü kabartmaya ve bizleri gururlandırmaya devam edecek” dedi.

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yaratıcı, yenilikçi ve çağdaş yaklaşımlarla sürekli kendini geliştirdiğine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:“Fakültemiz, hem çağın ihtiyaçlarına yanıt veren hem de dinamik akademik kadrosuyla bilim ve sanat dünyasında fark yaratan bir kurum. Üniversite yönetimi olarak, öğrencilerimizi spordan sağlığa, bilimden sanata, modern atölye eğitimlerinden teknoloji ve inovasyona kadar her alanda desteklemeye büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimiz de bu desteği azimleriyle taçlandırıyor. Onların bu kararlı çabalarının meyvelerini ulusal ve uluslararası platformlarda görmek, bizler için eşsiz bir gurur kaynağıdır.”

“ÖNCELİĞİMİZ VİZYONER ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEK”

Akademik eğitimin yalnızca ham bilginin aktarılmasıyla sınırlı olmaması gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:“DEÜ ailesi olarak, eğitimde önceliğimiz; araştıran, üreten ve yaratıcı fikirlerle yenilikçi projeler geliştiren vizyoner öğrenciler yetiştirmektir. Çünkü geleceği yeniden tasarlayabilmenin yolu, ancak böyle bir nesille mümkün olabilir. Sanat ve bilimin başarısının temelinde ise güçlü bir vizyon yatmaktadır.”

Dereceye giren öğrenciler, yarışmaya katılımlarında teşvik eden ve projelerine her aşamada destek veren Fakülte yönetimine ve hocaları Arş. Gör. Cansu Karaman Cengiz’e teşekkürlerini iletti. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, hayallerine ulaşma yolunda kendilerine eşsiz fırsatlar sunduğunu belirten öğrenciler, burada öğrenim görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.