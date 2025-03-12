Partisinin TBMM'deki grup toplantısında emekli maaşları, asgari ücret ve memur maaşlarının her geçen gün eridiğini dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin miktarını eleştirdi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk defa 2018 yılında verilen bayram ikramiyesinin bin lira olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, "2018 yılında ikramiye ile yaklaşık 5 gram altın alınabiliyordu. Bugün ise sadece bir gram altın alınıyor. 2018 yılında verilen ikramiye, asgari ücretin yüzde 60'ından fazlaydı. Yani bugün o rakamı vatandaş alabilseydi 13 bin lira, altına göre söylersek 17 bin lira ikramiye alacaktı." dedi.

TBMM'de grubu olan bir muhalefet partisi olarak asli ödevlerinin sadece durumu tespit etmek değil, aynı zamanda çözüm üretmek de olduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bu nedenle "refah paketi" dedikleri bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını kaydetti. Verdikleri kanun teklifinin iktidar için de bir imtihan ve turnusol kağıdı niteliğinde olduğuna işaret eden Dervişoğlu, "Bakalım iktidar, sunduğumuz teklife ne diyecek? Milletin sesini duyup kabul mü edecek, yoksa her zamanki gibi kulaklarını mı tıkayacak? Bu ülkenin emeklisi, işçisi, asgari ücretlisi için adım mı atacak? Yoksa yine gözlerini mi yumacak?" ifadelerini kullandı.

Tekliflerinin, çalışanlara vergi adaleti getirmeyi öngördüğünü dile getiren Dervişoğlu, en düşük vergi geliri üst sınırının 158 binden 415 bin liraya çıkarılmasını istediklerini aktardı.

Dervişoğlu, teklifle asgari ücretliye ekonomik büyümeden pay verilmesini istediklerini belirterek, "Kanun teklifimizle, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere bütün emekli aylıklarına yüzde 5 artış öneriyoruz. Geçen yıl 3 bin lira olan ikramiye, '4 bin olacak' dendi. Sizin çok güvenilir TÜİK'inize göre bile arttırsanız, bu ikramiye en az 8 bin 300 lira olacaktı. Teklifimiz açıktır, nettir. İki bayram ikramiyesinin toplamı bir asgari ücrete eşit olsun. Gelin bu teklifimizi yasalaştıralım." çağrısında bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavata Dervişoğlu, Beştepe-İmralı-Balgat hattında yaşanan son gelişmeleri de değerlendirerek, Büyük Türk Milleti'ni; istiklal ve izmihlal arasında bir tercihte bırakanlara; İstiklali seçen ve ''Ne mutlu Türk’üm!'' diyen milyonlar olarak Cumhuriyet nöbetinde oldukları altını bir kez daha çizdi.