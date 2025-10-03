Denizli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede üreticilere 100 bin adet Gemlik çeşidi sertifikalı zeytin fidanı dağıtacak.DENİZLİ (İGFA) - Üreticilerin yüzünü güldürmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çiftçilere 100 bin adet sertifikalı zeytin fidanı desteği verecek. Resmi internet sitesi denizli.bel.tr/basvurular adresi ve DESKİ ilçe hizmet birimlerinden online yapılmaya başlayan müracaatlar 20 Ekim 2025’e kadar sürecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticilere sağladığı tarımsal destek programlarını kararlılıkla sürdürüyor. Hastalıklara dayanıklı ve yüksek verimli sertifikalı fidan kullanımının yaygınlaştırılması, üretim maliyetlerinin azaltılması, atıl veya verimsiz arazilerin tarıma kazandırılması ve kırsalda yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefiyle Acıpayam, Babadağ, Bekilli, Beyağaç, Buldan, Çal, Çameli, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde üreticilere Gemlik çeşidi sertifikalı 100 bin zeytin fidanı desteği verilecek.

Başvurular 20 Ekim 2025’e dek denizli.bel.tr/basvurular adresi üzerinden online olarak veya DESKİ İlçe Hizmet Birimleri aracılığıyla yapılabilecek.

ÇKS'YE KAYITLI ARAZİ BİLGİLERİ BEYANI ŞART

Sertifikalı Zeytin Fidanı Desteğine başvuracak üreticilerin, 1 Eylül 2025 itibariyle başlayan 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında, 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla yeni zeytin üretimi yapacaklarını beyan etmeleri gerekiyor. Desteklemeden faydalanmaya hak kazanan çiftçilere, dekar başına 25 adet olmak üzere en az 25, en fazla 250 fidan dağıtılacak.