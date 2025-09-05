Denizli Büyükşehir Belediyesi ile iş insanı Mustafa Üstek arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, kentte okul öncesi eğitime yönelik önemli bir adım atıldı.DENİZLİ (İGFA) - Protokol kapsamında Merkezefendi Mahallesi’nde 220 öğrenci kapasiteli modern bir çocuk gelişim merkezi inşa edilecek.

MERKEZEFENDİ MAHALLESİ’NE 220 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ DEV TESİS

Yeni kreş projesi Merkezefendi Mahallesi’nde 1500 metrekarelik alanda yükselecek. Toplam üç katlı olarak planlanan binada 11 adet sınıf, oyun, uyku ve etkinlik odaları ile yemekhane yer alacak. 220 öğrenci kapasitesine sahip olacak modern tesis, dezavantajlı ailelerin çocuklarına hem eğitim hem de sosyal beceriler kazandıracak. Çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla modern ve güvenli bir ortamda hizmet verecek olan tesis; uzman eğitimciler ve pedagoglar eşliğinde hazırlanacak eğitim programları, oyun temelli atölyeler ve ailelere yönelik danışmanlık hizmetleriyle minik öğrencilerin sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak.

İmza töreninde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Kadınların özgürleşebilmesinin ilk şartı çocuklarının güvenli ortamlarda bulunmasıdır. Bu proje, hem ailelerin yükünü hafifletecek hem de çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak. Yaklaşık 40 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

İş insanı Mustafa Üstek ise, “Bu şehrin evlatları olarak kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz. Başkanımız yeri verdi, biz de inşa edeceğiz. Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına kreş hizmeti sunacağız” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonuyla eğitim alanındaki yatırımlarını sürdürüyor.