Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi toplu ulaşımda sunduğu Denizli Öğrenci Kart için vize dönemi başladı. Vize için son tarih 1 Ekim 2025 olarak açıklandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ve şehir içi otobüs ulaşımında kullanılan “Denizli Öğrenci Kart” için vize dönemi başladı. Kart sahipleri işlemlerini 1 Ekim 2025 tarihine kadar yaptırması gerekiyor. Vizesi olmayan kartlar ise 2 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak. Öğrencilerim mağduriyet yaşamaması için vize işlemlerinin mutlaka belirtilen süre içerisinde tamamlanması gerekiyor.

VİZE İÇİN GEREKLİ BELGELER

Vize işlemleri için 2025-2026 eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi, son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf isteniyor. E-Devlet’ten alınan öğrenci belgesi ya da bandrollü öğrenci kimlik kartı da öğrenci belgesi yerine geçiyor. Doğum tarihi 2009 ve üzeri olan öğrencilerin ise sadece nüfus cüzdanı ve mevcut öğrenci kartlarını getirmeleri yeterli olacak.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Öğrenci kartından resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler, üniversite öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çıraklık eğitimi alanlar, açık öğretim fakültesi öğrencileri (Belirlenen sürelerle) ve mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri yararlanabiliyor. Ancak açık öğretim lise ve ilköğretimde 13. dönemini dolduranlar, açık öğretim fakültelerinde belirlenen süreyi aşanlar, kaydını sildirenler, TÖMER, kurs ve dershane öğrencileri ile özel statüde öğrenim görenler bu haktan faydalanamıyor.

Vatandaşlar vize işlemlerini, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’ye ait Valilik Kart Dolum Merkezi (Eski Özel İdare Binası karşısı) ve Pamukkale Üniversitesi Son Durak Kart Dolum Merkezi’nde yaptırabilecek.