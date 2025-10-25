Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "90'lar Konseri" katılımcıları zaman tünelinde eşsiz bir yolculuğa çıkardı. Başkan Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin 102. yılında, bu coşku ve birliktelik çok değerli. Hep birlikte, geçmişin en güzel şarkılarına eşlik ederken, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatıyoruz" dedi.DENİZLİ (İGFA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kent Orkestrası’nın sahne aldığı "90'lar Konseri", Cumhuriyetimizin 102. yıl coşkusunu geçmişin sevilen şarkılarıyla birleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, tam bir nostalji rüzgarı estirdi. Geceye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Cumhuriyetin 102. yılında nostaljik buluşma

7'den 70'e yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen bu özel gecede, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçısı Hakan Eyiden'in performansı ile Denizli’de 90’lar rüzgârı esti. 90'lı yıllara damgasını vuran ve o dönemde dillere pelesenk olan birbirinden güzel eserler seslendirildi. Sanatseverler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, 90'lı yılların ruhunu yansıtan bir atmosferde geçen konser, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

“Cumhuriyet etkinliklerimiz bir hafta boyunca devam edecek”

Gecenin sonunda coşkulu kalabalığa seslenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyet’in 102. yılına vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Cumhuriyet coşkusunu hafta boyunca düzenlediğimiz farklı etkinliklerle hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet’in en büyük katkılarından biri bu ülkenin bir köyünde doğup büyüyen birinin benim gibi bu şehrin belediye başkanı olabilmesidir. Ve unutmayacağız ki bütün zorluklara rağmen kendileri için değil, gelecek nesiller için çıktıkları yolculukta, ölüme gülerek giden, bu ülkenin kuruluş yolculuğunun mimarı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyoruz. Cumhuriyete her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, daha güzel yarınlara ulaşmak için, şehrimizin gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz”