Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2024–2025 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen deneme sınavlarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında toplam 30 öğrenciye bisiklet, kulaklık ve kırtasiye çeki hediye edildi.

SINAV BAŞARISI ÖDÜLLE TAÇLANDI

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri’nde yıl boyunca yapılan deneme sınavlarının ortalamaları dikkate alınarak sınıf bazında en başarılı öğrenciler belirlendi. TYT–AYT grubundan (10, 11 ve 12. sınıflar) 330 öğrenci, ortaöğretim grubundan (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) ise 635 öğrenci sınavlara katıldı. Değerlendirme sonucunda birincilere bisiklet, ikincilere kulaklık, üçüncülere ise kırtasiye çeki takdim edildi.

EĞİTİMDE MORAL VE MOTİVASYON DESTEĞİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ödüllerin öğrencilerin azmini artırmak, başarıya olan inançlarını güçlendirmek ve eğitim yolculuklarında moral sağlamak amacıyla hazırlandığını belirtti. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak her türlü eğitim desteği sürdürülecek.