Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında 500 kadını davet etti ve "Bursa Bülbülü" adlı filmi izleyerek keyifli vakit geçirmelerini sağladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Denizlili kadınları bir araya getirdi. Konsey tarafından yürütülmekte olan ‘Benim Mahallem’ projesi kapsamında 500 kadın Nihat Zeybekci Kongre Merkezi’nde gösterime sunulan "Bursa Bülbülü" adlı sinema filmini izleyerek keyifli bir gün geçirdi. Bu özel programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam ve yüzlerce kadın katıldı.

Mutlu kadın, mutlu aile

Programın açılış konuşmasını yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, “Sevgililer Günü bir bahane her günümüz güzel olsun, bizim isteğimiz bu, Kadın Meclisi olarak kentimizdeki kadınların hepsinin sağlıklı, mutlu, huzurlu olması bizim için önemli. Bu bir başlangıç olsun. Bu tür etkinlikleri daha sık yaparsak, mutlu bir kadın evinin huzuru, gülen çocuklar, mutlu bir aile yapar. Sağlıklı bir aile, sağlıklı toplumu oluşturur” dedi.

“Bu şehrin her şeyini seviyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, davetlilerin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladı. Sevginin sadece bireyler arasında duyulan bir bağ olmadığına dikkati çeken Başkan Çavuşoğlu, “Bu şehrin her şeyini, sokağı ovası, doğal güzellikleri, kadını erkeği, genci yaşlısını çok seviyoruz. Bu sevgimizi büyütmek için hep beraber çalışmayı sürdüreceğimize de inanmanızı istiyorum. Biz istiyoruz ki bu şehirde insanların her günü mutlu ve huzurlu geçsin” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından film gösterimine geçildi. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı filmin senaryosunu, başrolde de yer alan Ata Demirer’in kaleme aldığı Bursa Bülbülü kadınların büyük beğenisini topladı.