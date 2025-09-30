Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ücretsiz deniz kanosu eğitimleri başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eğitimlerin ilk haftasında katılımcılar Coşkun Halıcı Su Sporları Merkezi’nde temel ve teorik bilgiler alırken, diğer iki hafta boyunca Kentpark ve Kanlıkavak mevkilerinde uygulamalı olarak eğitimlere devam ediyor.

Eylül ayında kayıtları alınan program kapsamında yeni gruplar Ekim ayında da eğitim alacak. Hava şartlarının uygun olması durumunda Kasım ayında da devam edecek eğitimlere ilişkin kayıt duyuruları, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri’nin resmi Instagram hesabı @ebbsporeskisehir üzerinden paylaşılacak.

Deniz kanosu antrenörü İslam Güneş Çınar, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak Kentpark ve Kanlıkavak mevkiinde vatandaşlarımıza deniz kanosu deneyimi sunuyoruz. Eylül, ekim ve kasım aylarında halkımızı deniz kanosuyla buluşturuyoruz.” dedi.

Deniz kanosu deneyimine katılan bir vatandaş, “Su sporlarında deniz kanosunun Eskişehir’de olması kendi adıma ve arkadaşlarım adına çok hoş bir etkinlik. Bugüne kadar belediyemizin birçok etkinliklerine katıldım, bunların devam etmesini diliyorum.” dedi.

Heyecanlı anlar yaşayan bir vatandaş da, “Yıllardır Eskişehir’deyim hep kenarlarda manzaranın içindeydim ama suyun içinden manzarayı seyretmek kadar eşsiz bir heyecan yaşamadım. Çok güzeldi. Bu şansa sahip olduğum için gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye minnettarım. Bu etkinliğin devamını diliyorum.” ifadelerini kullandılar.

“Porsuk’ta hayat başkadır.” diyen diğer bir katılımcı da “Gün batımında bulutları seyrettim. Ağaçların aksini seyrettim. Müthiş keyif aldım. Özgür hissettim. Bunun için buradayız hepimiz mutlu olmak için.” diye konuştu.

Vatandaşlar, eğitim ve etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için 0222 335 0 800/13 numaralı telefondan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ulaşabilecek.