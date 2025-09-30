Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 'Maziden Atiye' kamp programları, gençleri tarihi ve kültürel değerlerle buluşturuyor. Eylül-Ekim'de Bitlis, Diyarbakır, Edirne'deki etkinliklere lise ve BİLSEM öğrencileri katılırken, çeşitli etkinlikler de yapılacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilk olarak 2023 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen ve Millî Eğitim Bakanlığınca çeşitli illerde yürütülen "Maziden Atiye" kamp programları, yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre 4 Ekim'e kadar devam edecek Bitlis'in Ahlat ilçesi ile Diyarbakır ve Edirne illerinde gerçekleştirilen programa, birçok ilden lise öğrencileri ile BİLSEM'lerden seçilen 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılım sağladı.

Programda tarihî ve kültürel geziler, çeşitli konularda seminerler, kitap tahlilleri ve şiir dinletileri, spor, sanat ve atölye çalışmaları ile akıl oyunları gibi etkinlikler yer alıyor. Bu etkinliklerle geçmişin izleri bugünün gençliğiyle buluşturularak güçlü bir gelecek inşa edilmesi hedefleniyor.

Genç nesilleri şehirlerin tarihî dokusu, kültürel mirası ve medeniyet değerleriyle buluşturmaya devam eden "Maziden Atiye" kamp programlarının, önümüzdeki günlerde birçok ilde de gerçekleştirilmesi planlandı.