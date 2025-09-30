Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim yılında 17,9 milyon öğrencinin örgün eğitim aldığını duyurdu. Öğretmen sayısı 1,2 milyona, okul sayısı 74 bine ulaştı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı verilerini açıkladı. Örgün eğitimde 9,2 milyon erkek, 8,7 milyon kız olmak üzere 17,9 milyon öğrenci eğitim aldı. Bunların 15,4 milyonu resmî, 1,5 milyonu özel, 1 milyonu açık öğretimde yer aldı.

Öğrenciler; 1,7 milyon okul öncesi, 5,7 milyon ilkokul, 5,2 milyon ortaokul, 5,3 milyon ortaöğretimde eğitim gördü. Ortaöğretimde 3,2 milyon genel, 1,7 milyon mesleki-teknik, 487 bin imam hatip liselerinde okudu.

ÖĞRETMEN VE OKUL SAYILARINDA SON DURUM

Öğretmen sayısı 1,2 milyona ulaştı; 1 milyon resmî, 177 bin özel okullarda görev yaptı. Okul sayısı 74 bin (59 bin resmî, 14,7 bin özel), derslik sayısı 753 bine çıktı.

Öğretmen başına öğrenci sayısı ilkokulda 18, ortaokulda 13, ortaöğretimde 11; derslik başına öğrenci sayısı ilkokulda 23, ortaöğretimde se 20’ye geriledi.

Okul öncesi 5 yaş net okullaşma oranı yüzde 82,53, ilkokulda yüzde 95,43, ortaokulda yüzde 89,09, ortaöğretimde yüzde 82,85 oldu.

344 bin öğrenci burs, 281 bin öğrenci taşımalı eğitim, 500 bin kapasiteli pansiyonlarla erişim desteklendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve EBA, MEBİ, OGM Materyal gibi dijital platformlarla eğitim kalitesi artarken veriler, Türkiye’nin 6-14 yaş okullaşma oranının OECD ortalamasına yakın olduğunu, fırsat eşitliği ve kalite odaklı reformların başarıyla uygulandığını gözler önüne serdi.

2024-2025 Örgün Eğitim İstatistikleri"ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz