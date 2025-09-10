Türkiye’nin 50’den fazla ilinde temsilciliği bulunan Demokratlar Konfederasyonu, Ankara’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti. Genel Başkan Fatih Kavaloğlu, ülke gündemine ilişkin tespitlerini paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Demokratlar Konfederasyonu, siyasi temaslarını Ankara’da sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde Efkan Ala ile görüşen konfederasyon heyeti, bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı parti genel merkezlerinde ziyaret etti.

Konfederasyon yetkilileri, TBMM komisyon çalışmalarına üye verilmesi dolayısıyla memnuniyetlerini ifade ederek, Türkiye’nin demokratik ortamına katkı sunmak için çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmelerde, Konfederasyon Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu, “Ülke gündemine ilişkin tespitlerimizi siyasi parti liderleriyle paylaşmaya devam edeceğiz,” dedi.

Heyette, konfederasyon yöneticilerinin yanı sıra eski Bakan Cengiz Altınkaya, eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve Adalet Partisi Gençlik Kolları eski Genel Başkanı Naci Akın gibi önemli isimler yer aldı.