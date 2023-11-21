Bayburt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar ile Bayburt İli Merkez ve Demirözü İlçeleri Jandarma sorumluluk sahasında özellikle sit alanlarında izinsiz kazı ve tarihi eser araştırması yapıldığı tespit etti.





İzinsiz kazı yapıldığı ve yapılan kazılarda tarihi eserler bulunduğuna ilişkin duyumların değerlendirilmesi ile tespit edilen şahıslara ait evlerde adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan aramalar sonucu Roma ve Bizans dönemine ait (16) adet yüzük, (2) adet küpe, (2) adet kolye (1) adet bilezik (1) adet broş, (4) adet haç figürü, (1) adet insan figürlü heykelcik, (1) hayvan figürlü heykelcik, (10) adet ok ucu ve (53) adet süs eşyası türünde metal obje olmak üzere toplam (91) adet tarihi eser ele geçirildi.

Şüphelilerin alınan ifadeleri doğrultusunda bulunan tarihi eserlerin yanı sıra daha önce sit alanlarında kazılmış izinsiz kazı çukurları da tespit edilerek adli işlem başlatıldı.





