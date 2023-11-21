Bayburtlu Hemşerimiz Tuzla AK Parti İlçe Başkanı Av.Talha Tayfur AK Parti Tuzla Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı.

Avukat Talha Tayfur Kimdir?

1985 yılında İstanbul Eminönü’nde doğdu.

Haydarpaşa Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

2010 yılında Avukatlık Stajını tamamlayarak, Avukatlık Ruhsatnamesini aldı.

Aynı yıl içerisinde İskenderun ve Ankara’da Vatani görevini tamamladıktan sonra, 2010-2011 yılları arasında Mesleki Dil Eğitimi için gittiği ABD San Francisco’da GEOS English Academy’den mezun olarak Türkiye’ye döndü.

Siyasi hayatına 2007-2009 yılları arasında AK Parti Tuzla Gençlik Kolları İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğiyle başlayan Talha Tayfur, 2013 yılı Kasım ayından bu yana aralıksız olarak Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Ayrıca 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen 8 Seçimde, Hukuk ve Eğitim İşlerinden Sorumlu SKM Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Ayrıca 2014-2020 yılları arası AK Parti’nin Tuzla İlçe Seçim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür.

2014 ve 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Tuzla’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtiraza Yetkili Temsilcisi olarak görev yapmıştır.

Avukat Talha Tayfur, Evli ve 1 Çocuk Babasıdır.