Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin yeni sevgilisi şoke etti! Meğerse dizideki kardeşi...
Deha dizisinde "Devran" rolüyle sevenlerinin karşısına çıkan Aras Bulut İynemli, bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü isim hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı....Devamı için tıklayınız
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