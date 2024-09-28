Türk sinemasının son dönemdeki en dikkat çeken yapımlarından biri olan “Dedemin Gözyaşları” vizyona girdiği ilk üç günde liderlik koltuğuna yerleşti ve hala yerli-yabancı rakiplerine karşı liderliğini sürdürmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Milyon dolarlık bütçeleri ve geniş hayran kitlesiyle öne çıkan Hollywood yapımlarını geride bırakan film, yerli sinemamızın gücünü bir kez daha kanıtladı. Özellikle dramatik anlatımı ve güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan “Dedemin Gözyaşları” Türkiye genelinde hafta sonu en çok izlenen film olma başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Yirmi hafta sonra, hafta sonu gişe listelerinin zirvesine yerleşen ilk yerli yapım olarak dikkat çeken “Dedemin Gözyaşları” sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Seyircilerin yoğun ilgisi ve olumlu geri dönüşleriyle vizyondaki yolculuğunu başarıyla sürdüren film, dramatik anlatımının yanı sıra görsel anlatımıyla da takdir topluyor.

Yapımcılığını İhsan Taş ile Oktay Öndeş’in üstlendiği bu özel filmde, Türk sinemasının efsane isimleri Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun, Erkan Petekkaya, Seda Tosun, Cem Kılıç, Turgay Tanülkü ve Aliye Uzunatağan gibi birbirinden değerli oyuncular bir araya geliyor. Her biri üstün performans sergileyerek hikâyeye derinlik katıyor.