Geçtiğimiz yıl Bisiklet Sporlarında Bayburt Üniversitesi tarihindeki ilk madalyanın kazanılmasının ardından henüz kısa bir süre geçmesine rağmen, birçok şampiyonadan başarılı derece haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak Mersin Üniversitesinin geleneksel hale getirdiği 5. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışmasına takım olarak katılan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Önder Demir ile Emirhan Atsan, bireysel kategoride sergiledikleri performansla göz doldurdular.

Önder Demir, tüm rakiplerini geride bırakarak zorlu parkurda 1'incilik ipini göğüslerken, aynı parkurda yarışan Emirhan Atsan ise 5'incilik derecesiyle öne çıktı. Sosyal medya hesabından öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, mesajında "Öğrencilerimiz bisikletlerini Toros Dağlarında sürdü, şampiyonluk geleneği Mersin'de de sürdü.

5. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışmasında şampiyon olan öğrencimiz Önder Demir ile 5. olan öğrencimiz Emirhan Atsan'ı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.