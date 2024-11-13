CW Enerji, her geçen yıl büyüyerek ilerleyen ve bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan ‘Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı’na ev sahipliği yapacak.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, Türkiye genelinde hizmet veren satış noktalarını ‘CW Enerji Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı’nda bir araya getirecek.

Bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan ‘CW Enerji Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı’ için geri sayım başladı. Her geçen yıl daha geniş katılımla gerçekleşen ve bu yıl 15-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı‘nda firmanın Türkiye genelinde hizmet veren satış noktaları bir araya gelecek.

Toplantının ilk gününde satış noktaları ilk olarak Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan CW Enerji fabrikasını ziyaret edecek ve fabrikada üretim sürecini yakından izleme imkanı bulacak. İlk gün ayrıca katılımcılar hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilecek ve firmanın son teknoloji ile üretilen ürünlerinin yapım aşaması hakkında da detaylar anlatılacak.

Etkinliğin ikinci gününde Antalya Lara’da bulunan 5 yıldızlı bir otelde bir araya gelecek olan katılımcılara, CW Enerji Akademi bünyesinde bulunan alanında uzman ekip tarafından güneş paneli üretimi, sektöre genel bakış, güneş panelinde kalite ve sertifikasyon gibi çeşitli konularda eğitimler verilecek ve katılımcılar sektör hakkında bilgi sahibi olacak. Toplantıda ayrıca 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı hedefleri ve beklentiler de ele alınacak.

’Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı’ hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, toplantının bu yıl 14.’sünü gerçekleştirecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Sarvan, toplantının her geçen yıl daha geniş katılımla ve büyüyerek ilerlediğine dikkat çekerek, “2011-2017 yılları arasında Satış Noktaları Toplantımızı firma içerisinde yaparken, 2018 yılından bu yana toplantımızı 3 gün boyunca konaklamalı olarak düzenliyoruz. Yine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Biz satış noktalarımızla birlikte büyük bir aileyiz. Ülkemizi yurt dışında 60’dan fazla ülkede onurla temsil ediyoruz. Hep birlikte kurulduğumuz günden bu yana hem yurt içi hem de yurt dışında birçok projeye imza attık. Bundan sonra da el ele vererek birbirinden güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Sarvan, yerli ve milli imkanlar ile yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini belirterek, satış noktaları ile birlikte çok daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.