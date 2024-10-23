İzmir Valiliği himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Konak Cumhuriyet Meydanı renkli anlara sahne oldu. Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte 101 çocuk, canlı performansla tarihi alanda resim yaptı. Balçova, Karabağlar ve Konak ilçelerinden 25 okulun katıldığı etkinlikte, toplamda 35 öğretmen de yer aldı. Etkinlikte, 35x50 boyutlarındaki tuvallere akrilik ve pastel boya kullanılarak yapılan eserler sergilendi.İZMİR (İGFA) - Sanatın eğitimin önemli bir parçası olduğunu dile getiren İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, sanatla büyümenin insan hayatındaki önemine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Türkiye yüzyılı maarif modelinde de işaret edildiği üzere evlatlarımızın çok yönlü gelişimi için sanatın ve estetiğin eğitim sistemimizdeki rolü çok kıymetli. Sanat çocuğa iyi ve etkili bir şekilde dokunduğumuzda etkisini hızlı bir şekilde görebileceğimiz bir alan. Bugün burada öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin Cumhuriyetimizin 101. yılına yakışır bir şekilde gerçekleştirdikleri canlı performansla ortaya koyduğu eserler, bizleri çok gururlandırıyor.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, sergiyi ziyaret ederek öğrencilere destek verdi. Sergi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Bu renkli etkinlik, Cumhuriyet coşkusunu sanatla birleştirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.