ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Zafer Haftası’nın milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği kararlı mücadele, fedakârlık ve vatan sevgisinin en önemli sembollerinden biri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu haftanın tarihimizin dönüm noktalarını temsil ettiğini vurguladı.

Erdoğan, “Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun kapılarını açarak bu toprakları ebedî yurt kılma irademizin ifadesiyken; 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, milletimizin istiklâl uğruna hiçbir fedakârlıktan çekinmediğini tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 26 Ağustos Zafer Haftası mesajı:

Zafer Haftası’nın yalnızca geçmişin şanlı hatıralarını değil, aynı zamanda geleceğe dair sorumlulukları da hatırlattığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı’nda Cumhuriyetimizi her alanda daha da güçlendirmek zorundayız” dedi.

Türkiye Yüzyılı hedefini “daha güçlü, müreffeh, adil ve kudretli bir Türkiye” olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Haftası’nın bu hedeflere ulaşmada moral ve motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Mesajında, Malazgirt Zaferi’nin mimarı Sultan Alparslan ve Büyük Taarruz’un lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anarak vatandaşları selamladı.