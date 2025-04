Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide milletin zararına kampanya yürütenlere karşı halkın prim vermediğini belirterek, boykot çağrılarının etkisiz kaldığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadele sürecine ve ekonomik gelişmelere dair önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirterek, "Şu anda bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil," dedi.

Ekonomide milletin aleyhine kampanya yürütenlere de atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın bu tür girişimlere prim vermediğini vurguladı.

CHP'nin son dönemde terörle ilgili attığı adımların kamuoyunu aldatmaması gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir şey Türkiye'de zaten söz konusu değil. Biliyorsunuz biz bunları Gezi'de de gördük. Sonra neticesi ne oldu, bunları da hep beraber yaşadık. Şu anda bu son gelişmelerde de CHP'nin teröre yönelik attığı bu adımlar da tutmadı, tutmayacak. Çünkü Türkiye dipdiri ayaktadır, dipdiri gündemi elinde tutmaktadır. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin şu anda her şeyidir ve terörsüz bir Türkiye'yi Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta ve yürütmektedir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkarmasın. Bunların hiçbiri tutmaz, tutmayacaktır. Her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var. Her şeyiyle ekonomide, siyasette, kültürel bağda, uluslararası ilişkilerde bambaşka gelişen bir Türkiye var" diye konuştu.

"Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor," ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin kararlı duruşuna dikkat çekti.

Boykot çağrılarına da yanıt veren Erdoğan, 2 Nisan tarihinde alışveriş merkezlerinde beklenenin aksine bir hareketlilik yaşandığını belirterek, "2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi," diyerek boykot çağrılarının etkisiz kaldığını savundu.