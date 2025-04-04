Dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalış ile 7,3 milyar dolara geriledi. Mal ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 23,4 milyar dolara yükselirken; Mart ayının en yüksek ikinci, tarihin ise en yüksek 5. aylık ihracat rakamına ulaşıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Mart ayı ve Ocak-Mart dönemine ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Mart ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 23 milyar 385 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 2,3 artışla 30 milyar 652 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi ise yüzde 2,7’lik yükselişle 54 milyar 36 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreği olan Ocak-Mart döneminde ise ihracat yüzde 2,5 artarak 65 milyar 306 milyon dolara, ithalat yüzde 4,6 yükselerek 87 milyar 886 milyon dolara çıktı. Bu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 3,7 artışla 153 milyar 192 milyon dolar olarak kaydedildi.

EN FAZLA İHRACAT MOTORLU KARA TAŞITLARINDA

En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya 1,9 milyar dolar ile başı çekerken, 1,4 milyar dolar ile Birleşik Krallık ve ABD’nin izlediği yer alan verilerde en fazla ihracat yapılan sektörlerde ise 3 milyar dolar ile Motorlu Kara Taşıtlarının ilk sırada yer aldığı belirtildi. Sektörler sıralamasında Kazanlar ve Makinelerin 2,2 milyar dolar ile ikinci, mineral yakıtların ise 1,4 milyar dolar ile üçüncü olduğu gözlendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, verilerin Türkiye’nin dış ticaretteki istikrarlı büyümesini ortaya koyduğunu belirtti.

Mal ve hizmetler ticaretindeki olumlu tablonun en net sonucunun cari işlemler açığında yakalanan düşüş olduğunu belirten Bakan Bolat, "2023 yılında 39,9 milyar dolar olan cari işlemler açığı 2024 yılında 10 milyar dolara gerilerken, yıllıklandırılmış bazda ise tepe noktası olan 2023 yılı Mayıs ayına göre 45,1 milyar dolar azalış göstermiştir. Cari işlemler açığının küresel alanda artan kırılganlıklara rağmen 2025 yılında dengesini korumasını öngörüyoruz" dedi.

2025 yılı Mart ayında TL ihracat yapılan ülke sayısının 164, TL ile ihracat yapan firma sayısının 37 bin 662 olduğuna dikkati çeken Bakan Bolat, TL ile yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı aynına göre yüzde 15,9 oranında artış gösterdiğini kaydetti.