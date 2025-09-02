Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’li kadın belediye başkanlarını genel merkezde kabul etti. Toplantıya parti üst yönetimi de katıldı.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Partili kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da yer aldı.

Toplantıda, kadın belediye başkanlarının çalışmaları ve yerel yönetim projeleri ele alındı.