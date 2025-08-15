Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Hüyük’te üretimi teşvik edilen coğrafi işaretli ürünlerden “Hüyük Çileği”nin hasadına başlandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda kalkınmayı sağlamak, tarımsal üretimi artırmak ve köyden kente göçü önlemek amacıyla üreticilere uzun yıllardır çok yönlü destekler sunduğunu anımsattı.

Üreticinin alın terinin berekete dönüştüğüne dikkati çeken Başkan Altay, “Türkiye genelindeki çilek üretimi sıralamasında Konya’mız 2024 yılında yaklaşık 80 bin 192 ton üretimle Mersin ve Aydın’dan sonra Türkiye’de üçüncü sırada yer aldı” dedi.

Başkan Altay, 2014-2025 yılları arasında Konya ili ve mahallelerinde çilek üretimi yapan 12 bin 563 üreticiye belediye olarak 48 milyon adet çilek fidesi desteği verildiğini belirterek, “Söz konusu destekler sayesinde bölgenin, aynı dönemde yaklaşık 1,5 milyar liralık tarımsal gelir elde etmesi sağlandı. Bugün ise üreticilerimiz, herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan üretimlerini sürdürülebilir hale getirmiş durumda. Tarımın her alanında üreticimizin yanında olmaya, özellikle katma değeri yüksek ürünlerde destekleri sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLER DESTEKLERDEN MEMNUN

Çilek üreticileri ise verilen desteklerin hem ekonomik hem de üretim kapasitesi açısından büyük fayda sağladığını belirterek, destekleri dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Üreticiler, desteklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

HÜYÜK ÇİLEĞİ

Hüyük çileği, sadece lezzetiyle değil, üretim avantajlarıyla da öne çıkıyor. İlk yıldan meyve vermesi, farklı yetiştirme teknikleriyle yıl boyu üretimin mümkün olması ve aroma değerinin yüksek olması, çilek yetiştiriciliğine ilgiyi her geçen gün artırıyor.

Bu özellikleri sayesinde Hüyük, çilek konusunda bir marka haline gelirken, 2021 yılında alınan coğrafi işaret tescili de ürünün değerini daha da artırdı. Yurt içi ve yurt dışındaki birçok ülkeye ihraç edilen çilek, bölge ekonomisine ve tarımsal üretime büyük katkı sağlıyor.