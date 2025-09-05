Başkent, dev bir organizasyona imza atarken Ankara uluslararası hazır giyim ve moda fuarı (COF'25), 2. Gününde yine ziyaretçi akınına uğradı.Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - İkinci gün moda dünyası yine 'da buluştu. Joker Ajans'ın profesyonel modellerinin sunduğu defileler, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Moda rüzgârı güzeller ve tasarımlar ile görsel bir şölene dönüştü.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Akbaba; sanatın, tasarımın ve vizyoner fikirlerin buluştuğu bu özel yolculuk yarın da kaldığı yerden devam edeceğini beliterek, "Ankara, moda dünyasının nabzını tutan dev bir organizasyona ev sahipliği yapmakta” dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın destekleriyle düzenlenen Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-Capital of Fashion (COF'25), moda rüzgârı beş muhteşem defile ile devam etti. Wennora giyimin tasarımları ayrıca göz doldurdu. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Akbaba tarafından firma sahibine ve tasarımcısına plaket takdim edildi.

Zeynep ve Berke Mülayim’in sahibi olduğu Wennora markasının defilesi tasarımları ile modeller tarafından sunulmasının ardından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Joker Ajans'ın profesyonel modellerinin sunduğu defileler, izleyicilerden büyük beğeni gördü.