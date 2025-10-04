Antalya Muratpaşa Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde bine yakın öğrenciyi ağırladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa’daki okullardan gelen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde gruplar halinde barınağı ziyaret ederek sahiplenilmeyi bekleyen kedi ve köpeklerle vakit geçirdi. Barınak görevlileri, çocuklara hayvanların bakımı, korunması ve sahiplendirme süreçleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca öğrencilerin günler öncesinden hazırladığı hayvan figürlü resimler de sergilendi. Rengarenk tablolar, çocukların hem yaratıcılığını hem de hayvan sevgisini yansıttı.

Serginin iki gün boyunca devam edeceğini belirten Veteriner Hekim Canan Kondak Yılmaz, “Çocuklar burada hem resimlerini sergileme fırsatı buldu hem de hayvanlarla temas ederek farkındalık oluşturdu” dedi. Yılmaz, hayvan sevgisinin küçük yaşta kazanıldığında ömür boyu sürecek bir duyarlılığa dönüştüğünü vurguladı.

Bakımevini ziyaret eden öğrencilerden Asya Fatma Gömbayaz ise duyarlılığını şu sözlerle ifade etti: “Hiçbir hayvanın fiyatı yok. Onları satın almak yerine sahiplenmeliyiz.”