Bu yıl 94. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında çocuklar, gençler ve kadınlar için özel olarak hazırlanan alanlarda gün boyu ücretsiz pek çok etkinlik ve atölye çalışması düzenleniyor.İZMİR (İGFA) - 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmirlilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Konserler, sergiler, tanıtım stantları, yeme içme alanı ve özel programlarla katılımcılara keyifli zaman geçirme olanağı sunan fuarda, herkese göre bir etkinlik bulunuyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı müdürlükler tarafından hazırlanan etkinlik ve atölyeler de ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’ne ait stantlarda yapılan Yaratıcı Boyama “Bez Çanta” Atölyesi, Dünya Kahvesi Atölyesi ve "TAŞ"ıyamadıklarımız Atölyesi başta olmak üzere farklı atölyelere katılarak kadınlarla sohbet etti. Yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alan Öznur Tugay, katılımcıların öneri ve taleplerini dinledi.

ÇOCUKLAR İÇİN DOYASIYA EĞLENCE

Kültürpark'ta oluşturulan Çocuk Oyun Alanı'ndaki atölye çalışmaları ise eğitirken eğlendiriyor. Hazırlanan özel alanda çocuklara yönelik survivor parkuru, ağ labirenti ve aile parkuru yer alıyor. Çocuklar, dört istasyondan oluşan survivor parkurunu tamamlamak ve 235 metrekare büyüklüğündeki ağ labirentini aşmak için uğraşırken unutulmaz anılar biriktiriyor. Aile parkurunda bulunan mini golf, mini bowling, mini futbol, langırt, air hockey ve subsoccer istasyonları da eğlenceyi zirveye çıkarıyor. Belediye Sokağı'ndaki Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü tanıtım standında ise çocuklar 3 boyutlu Maske Atölyesi, Kitap Ayracı Atölyesi ve Renkli Kuşlar Sanat Atölyesi'ne katılarak güzel zaman geçirirken el becerisini de güçlendiriyor.

GENÇLİK ALANI'NDA YOK YOK

Kentte yaşayan gençlerin kapasitesini güçlendirmek ve kendini gerçekleştirmesini sağlamak için yıl boyunca eğitimler, kurslar ve atölyeler düzenleyen, festival ve kamplar gerçekleştiren Genç İzmir, hazırlanan özel alanda dolu dolu bir programla ziyaretçilerle buluşuyor. Dernekler, vakıflar, gönüllüler, eğitim kurumları, özel kuruluşlar, büyükelçilikler gibi çok sayıda paydaş iş birliğiyle gerçekleştirilen atölye ve etkinlikler büyük ilgi görüyor. Gençlik Alanı'nı ziyaret edenler; Dans Atölyesi, Extream Dart, Yapay Zekâ Oyun/Görev Tamamlama, Erasmus+ Deneyim Aktarım Oyunu, Yapay Zekâ Avatar Yapımı, Bilgi Yarışması, İyilik Duvarı, Deneyim Atölyesi (tütsü yapımı), Festival Makyajı, XoX Oyunu, Çanta Boyama Atölyesi, Resim Deneyim Atölyesi, Balon Patlatma Yarışması, GO Oyunu Atölyesi, Karaoke, Yukata Deneyimi, Şirin Baba Hafıza Yarışması, Genç İzmir Pop Orkestrası Akustik, Kil Deneyim Atölyesi, Origami Atölyesi, Rüzgâr Çanı / Kitap Ayracı Atölyesi gibi farklı etkinliklere katılarak iyi zaman geçirebiliyor. Programa ilişkin detaylar @izbbgencizmir kullanıcı adlı Instagram hesabından takip edilebiliyor.

KADIN ÇALIŞMALARINDA DAYANIŞMA VE FARKINDALIK VAR

Belediye Sokağı'nda yer alan Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün yer aldığı tanıtım standında da kadınlara özel pek çok atölye bulunuyor. Bu kapsamda Dijital Haklarımız Sosyal Platformu iş birliğiyle Dünya Kahvesi Atölyesi, farklı masalar etrafında bir araya gelen kadınların kolektif bilgi üretme atölyesi olarak dikkat çekiyor. Şiddetsizlik Atölyesi, katılımcılara yönelik interaktif bir çalışma ortamı sunuyor. Kadınların İzmir Haritası Atölyesi ise İzmir haritası ile kadınların gündelik yaşamında en çok kullandığı mekânlar ve yararlandıkları hizmetlerin tespit edildiği, ihtiyaçların belirlenmesini amaçlayan bir atölye olarak öne çıkıyor. Güçlenme Durağı’nda (UNFPA Kadınların Sağlık Hakkı Durağı - İzmir Barosu Kadın Hakları Durağı), kadın hakları ve kadın sağlığı odağında bilgilendirmeler ve atölye çalışmaları yapılıyor.

Yaratıcı Boyama “Bez Çanta” Atölyesi’nde, bez çantalara kadın odaklı slogan çizim ve boyama çalışması gerçekleştiriliyor. Eşitlik Tüneli Atölyesi, farklı oyunlardan oluşan bir parkurda ziyaretçilere her aşamada eşitlik temalı oyunlar oynamasına fırsat sunuyor. Fuar boyunca taşlardan siluetin oluşturulduğu "TAŞ"ıyamadıklarımız Atölyesi’nde, ziyaretçiler taşı yük olmaktan çıkararak eşitlik için katkı sunuyor. İnteraktif Oyunlar Atölyesi’nde katılımcılar, eğlenceli ve katılımcı yöntemlerle tasarlanmış eşitlik temelli oyunlar aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini deneyimliyor. Sosyal İklim Derneği iş birliğiyle düzenlenen Dirençli Mahalleler Atölyesi’nde katılımcılar, İzmir’in mahalleleri üzerinden iklim krizinin yol açacağı aşırı sıcaklar ve seller gibi sorunlara yönelik senaryolarla çalışıyor.

MESLEK FABRİKASI, İSTİHDAMA ARACILIK ETMEYE HAZIR

İzmir’in ekonomik kalkınmasına, rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasına, nitelikli insan kaynağının çeşitlendirilmesine yönelik projelerinden biri olan Meslek Fabrikası, fuarda da bilgilendirmeye ve eğitmeye devam ediyor. Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü bünyesindeki eğitmenler, her gün düzenlenen barista ve seramik atölyesi ile katılımcıların eğlenmelerinin, öğrenmelerinin ve ekonomik yaşama katılmalarının ilk adımını atmalarını sağlıyor. Mobil İstihdam Noktası, kentin genelindeki istihdam taleplerine yanıt verebilmek ve birim faaliyetlerini daha geniş kitlelere tanıtabilmek amacıyla fuar süresince İzmirlilerle buluşuyor. Dijital Gençlik Merkezi, İzmirlileri Sanal Gerçeklik Teknolojisi (VR) ile tanıştırmak ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla fuar süresince 16-30 yaş arası tüm gençlere VR Gözlüğü ile Sanal Gerçeklik etkinlikleri düzenliyor. Belediye Sokağı'nda yer alan tanıtım standı ise tüm İzmirlilere Meslek Fabrikası faaliyetlerini paylaşmak üzere ziyaretçilerini bekliyor.