İzmir Büyükşehir Belediyesi, okulların ara tatil döneminde çocuklar için eğlenceli bir program hazırladı. 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 12 ilçede düzenlenecek Çocuk Tiyatroları Şenliği, farklı tiyatro oyunlarını çocuklarla buluşturacak.İZMİR (İGFA) - Okula kısa bir mola veren öğrenciler, ara tatili tiyatro ile değerlendirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Çocuk Tiyatroları Şenliği, farklı tiyatro oyunlarıyla kentin 12 ilçesinde gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında Bergama, Tire, Kiraz, Beydağ, Gaziemir, Ödemiş, Kınık, Foça, Çiğli, Aliağa, Kemalpaşa ve Bornova eğlencenin adresi olacak.

Oyun takvimi

18 Ocak günü Bergama Kültür Merkezi’nde 4 yaş üzeri çocuklar için Mutluluk Ormanı, 19 Ocak günü Tire Kültür Merkezi’nde 7 yaş üzeri çocuklar için Masal Sandığı, 20 Ocak günü Kemalpaşa Belediyesi Mesire Alanı Atatürk Düğün Salonu’nda ve 21 Ocak günü Bornova Belediyesi Altındağ AKM Yıldız Kenter Sahnesi’nde 4-10 yaş arası çocuklar için Masal Karnavalı, 22 Ocak günü Kiraz Belediyesi Düğün Salonu’nda ve 23 Ocak günü Beydağ Kültür Merkezi’nde 4-9 yaş arası çocuklar için Mucit Palyaço, 25 Ocak günü Kınık Mustafa Kemal İlkokulu’nda 3 yaş üzeri çocuklar için Dört Mevsim Bir Kuş, 26 Ocak günü Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde 7 yaş üzeri çocuklar için Masal Sandığı, 28 Ocak günü Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Konferans Salonu’nda 4 yaş üzeri çocuklar için Küçük Kahramanlar, 29 Ocak günü Aliağa Kültür Merkezi’nde 5 yaş üzeri çocuklar için Meselhan ve Gamze Bi Dünya Masal, 30 Ocak günü Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde 5 yaş üzeri çocuklar için Meselhan ve Gamze Bi Dünya Masal, 2 Şubat günü Ödemiş Kültür Merkezi’nde 3 yaş üzeri çocuklar için Dört Mevsim Bir Kuş tiyatro oyunları ücretsiz olarak sahnelenecek. Tüm oyunlar saat 14.00’te başlayacak.