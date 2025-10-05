Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Çınarcık Barajı İçme Suyu İshale Hatları Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, planlanan takvime uygun şekilde ve kesintisiz olarak devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönem belediye başkanlarından Erdem Saker’in 1972 yılında DSİ Bölge Müdürlüğü döneminde projelendirilen, 1996 yılında inşaatına başlanan ve 2002 yılında da tamamlanan Çınarcık Barajı’nın 23 yılda bitirilemeyen ishale hatlarının çalışmaları son 1.5 yılda yüzde 65 seviyesine ulaştı.

Çınarcık Barajı İshale Hatları Proje Müdürü Yasin Semerciler, son günlerde kamuoyunda yer alan “Çınarcık Barajı inşaatı durduruldu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yerel seçimlerin yapıldığı 2024 yılı Mart ayındaki fotoğraflarını gösteren Semerciler, projenin 1.5 yıl önce yüzde 1-2 seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, “Mart 2024 itibarıyla sahada kazı çalışmaları sürmekteydi ve o tarihten bu yana herhangi bir durdurma yaşanmamıştır. Bugün itibariyle projenin genel ilerleme oranı yüzde 65’e ulaştı. İnşaat işleri yüzde 80 seviyesinde, mekanik işler ise yüzde 40 seviyesine geldi. Sahada yaklaşık 150 kişilik uzman ekip görev yapmakta olup, elektrik ekipleri de kısa süre içinde çalışmalara dahil olacak” dedi.

Semerciler, planlanan tarihten 9 ay önce tamamlanarak devreye alınan by-pass hattı sayesinde, günlük 110 bin metreküp suyun Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne aktarıldığı projeyi 2026 yılı Haziran ayında tamamlamayı planladıklarını da söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Doğancı ve Nilüfer Barajlarıyla entegre şekilde yürütülen Çınarcık İçme Suyu Projesi sayesinde, kentin 2060 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişim için geliştirilen bu stratejik yatırım, Bursa’nın geleceğine damga vuracak projeler arasında yer alacak.