Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik düzenlediği “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliği ile miniklere hem eğlence dolu hem de öğretici bir yaz tatili yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - 35 bin çocuğun faydalandığı etkinliklerde şişme oyun alanları, geleneksel sokak oyunları, eğlenceli atölyeler ve atletizm parkurlarıyla dopdolu bir yaz dönemi geçirildi.

“ÇIK DIŞARIYA OYNAYALIM” BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliği Darıca ilçesinden başladı. Ardından Çayırova, Dilovası, Kandıra, Derince, İzmit, Gebze, Gölcük ve Başiskele ilçesinde devam eden etkinliklerde binlerce çocuk misafir edildi. Etkinlik alanında kurulan atölyeler tüm ilçelerde çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kum boyama, şapka ve çanta boyama gibi etkinliklerin yapıldığı “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinliğinden 35 bin çocuk faydalandı. Atölyeler, çocukların hem el becerilerini geliştirmesine hem de keyifli vakit geçirmesine imkân sağladı.

DENGE BİSİKLETİ YARIŞI BÜYÜK HEYECAN YARATTI

Çocukların fiziksel gelişimine katkı sunmak amacıyla kurulan atletizm parkurları ve denge bisikleti parkuru, miniklerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında geldi. Çocuklar akranlarıyla yaptıkları yarışlarda kıyasıya mücadele ederek eğlenceli anlar yaşadı.

GELENEKSEL OYUNLAR ÇOCUKLARI GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

İlçelerde gerçekleştirilen etkinliklerde ayrıca çocuklar teknolojiye karşı unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla tanıştı. Geleneksel sokak oyunları kapsamında etkinlik alanlarında halat çekme, yumurta taşıma, ip atlama ve çuval yarışları gerçekleştirildi. Hem çocukların hem de ailelerin katıldığı bu etkinlikler, renkli ve samimi görüntüler oluşturdu.

PAPAĞANLARLA FOTOĞRAF VE BİLİM ŞOV

Çocukların en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri de papağan çekim noktası oldu. Minikler, rengârenk papağanlarla hatıra fotoğrafı çektirerek etkinlikten unutulmaz karelerle ayrıldı. Etkinliğin en dikkat çekici bölümlerinden biri de bilim şov oldu. Eğitmenlerin sahnede gerçekleştirdiği deneyler, çocuklara bilimin eğlenceli yönünü gösterdi. Çocuklar hem güldü hem öğrendi, aileler de keyifli anlara tanıklık etti.

KOCAELİ’DE YAZ COŞKUSU

Yaz tatili süresince gerçekleştirilen “Çık Dışarıya Oynayalım” etkinlikleri, binlerce çocuğu oyun, spor, bilim ve sanatla buluşturdu. Çocuklar; oyun, spor, bilim ve eğlence dolu bir programla unutulmaz anılar biriktirerek yaza veda etti.