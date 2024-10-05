Yarın başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan ve deplasmanda Kapaklıspor ile karşılaşacak olan Keşanspor Antrenörü Cihan Yeşilırmak, Kapaklıspor maçı öncesi İGFA'ya özel açıklamada bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Antrenörü Cihan Yeşilırmak,, ligin ilk maçı yarın Kapaklıspor ile deplasmanlı oynayacaklarını belirterek “ Çalışmalarımız şu ana kadar fena gitmiyor. Keşanspor olarak biz biraz sezon başı kampına geç kaldık. Çalışmalarımıza geç başladık. Bunun nedeni de malum seçimler falan, başkanlık seçimleri falan biraz uzadı bizim. O yüzden biraz geç toparlandık. Genç bir ekip yaptık. Hala da ekip bir devam ediyoruz yapmaya. Hala takviyeler oluyor. Daha hazırlık anlamında evet bir iki hafta daha erken başlayabilsek bizim için iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Biz de ufak ufak artık hazır olan oyuncularımızla sonradan gelen takviyeler hazır olmasa da sahaya mecburen süreceğiz. Hayırlısıyla kazasız belasız bir şekilde ilk maçı inşallah tamamlayacağız. Bu hafta gelen anlamda pazartesi gününden itibaren çalışmalarımızla başladık tekrardan. Bozcaada maçından sonra takıma bir gün izin verdik. Salı günü kuvvet çalışması yaptık. Güçlenme çalışması yaptık. Çarşamba gününden itibaren de taktiksel sürat çalışmaları yapıyoruz. Taktiksel çalışmalarımızı yapıyoruz. Hayırlısıyla maça kazasız belasız bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz." dedi

Yeşilırmak, açıklamasına şöyle devam etti: "Yeni transferler var. Geçen seneki oyuncu kadromuzu zaten tutamadık. Hepsi transfer yaptı, hepsi bir yerlere gitti. 3-4 kişi kaldı geçen yıldan. Üstlerine gelen oyuncular genelde dışarıdan gelen oyuncu. Bizim bölgemizin kendi çocuklarımız var. Bu sene daha fazla kendi bölgemizin çocukları var. Onlarla birlikteyiz. Dışarıdan da tek tuk transferler oluyor tekrardan. Olmaya da devam edecek inşallah. Malum biliyorsunuz ülkenin bulunduğu durum, ekonomik durum. Kulübümüzün de bulunduğu durum, maddi durum birazcık sıkıntılı geçiyor süreçler. Malum forma sponsoru bile bulamadık hala. Yönetim kurulumuz forma sponsoru arayışı içerisinde. Aslında bu bir taraftan da bir ayıp yani Keşan'ın bir ayıbı. İnşallah kısa sürede çözülür. Malum, çünkü sporda yapılan reklamı hiçbir yerde yapamazsınız. Biz de bunu kullanmaları lazım büyüklerin. Hayırsıyla bakalım inşallah fena bir kadro oluşturmadık. İnşallah ligde bu sene kalma amacımız var. Öyle bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Şartlarımıza göre de yani içinde bulunduğumuz maddi durumlarda dediğimiz gibi çok lüks değil. O yüzden bunları da göz önünde bulundurarak ligde kalmamız bizim için bu sene büyük bir hedef olacak. İnşallah belli olmaz futbol bu, sürpriz de yapabilirsiniz. Futbolda bunlar da var. Hayırlısıyla yarışmacı bir kadro, mücadeleci bir kadro oluşturup hayırlısıyla öyle bir takım sahaya sürmek istiyoruz. Valla bizim sadece bu maçlardan değil, bütün maçlardan beklediğimiz bizim için her maçın bir puanı çok önemli. Önceliğimiz her maç için yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Bu prensibimiz var. Hayırlısıyla yenilmemek için çıkacağız. Tabii ki yenmeye de çalışacağız.”