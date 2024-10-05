Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Gazetesi’nin 79.Yunus Nadi Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı.MUĞLA (İGFA) - 7 Mayıs 1924 yılında Muğlalı Yunus Nadi tarafından kurulan Cumhuriyet Gazetesi’nin her yıl düzenlediği Yunus Nadi Ödül TöreniMuğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Menteşe Belediyesi işbirliği ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödül

Ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğindeCumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, CHP’nin önceki dönem Genel Başkanları’ndan Altan Öymen, Ünlü ressam Devrim Erbil, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Cumhuriyet gazetesi yazarları Işık Kansu, Miyaseİlknur, Prof.Dr. Örsan Öymen, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 79.Yunus Nadi ödüllerini kazananlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

79.Yunus Nadi Ödül Töreni açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun 1945 yılından beri yapılan Yunus Nadi ödül töreninin ilk defa İstanbul dışında verildiğini söyledi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın girişimleri ile Muğla’da düzenlenmesinin de çok anlamlı olduğunu belirtti.

"1918 yılında genç bir Muğlalı Yenigün adında bir gazete çıkarıyor. O dönemin şartlarında bu büyük bir cesaret. Meclis-i Mebusan dağıtılınca İstanbul’dan Ankara’ya geçiyor" diyen Coşkun, "Eski bir hanın bodrum katında İstanbul’dan parça parça söküp Ankara’ya getirdiği matbaa ile Anadolu’da Yenigün gazetesini çıkarmaya başlıyor. Mebus olarak mecliste uzun yıllar ülkemize hizmet ediyor. Yunus Nadi’nin büyük emekleri ile kurulan Cumhuriyet Gazetesi bugün 100 yaşında ama ihtiyar değil. Daima çağdaş, atılımcı, ilerisini düşünüyor. Yazılı basın devam ederken günümüzün teknik düzeyine, dijitale, internet gazeteciliğinde de Cumhuriyet Gazetesi ülkemizde ilk 5’de yer alıyor. Günde 3.5 milyon kez tıklanan bir siteye sahibiz. En güvenilir, gazete ve internet gazetesi seçildik. Bugün kurucumuz Kuvaymilliyeci Yunus Nadi için verilen ödüllerin Muğla’da verilmesi çok çok önemlidir. Tekrar bu ödül törenini Muğla’da düzenlemekte ısrar eden ve bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’da 78 yıldır İstanbul’da yapılan Yunus Nadi Ödül Töreni’ni Muğla Kültür ve Sanat Şenliği programına katan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür ederek Yunus Nadi’nin vizyonu ile Türkiye’nin aydınlanmasına, basın özgürlüğüne büyük katkı sunduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras’ta 79.Yunus Nadi Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada çok değerli yazarları, sanatçıları halka buluşturan, kültüre, sanata büyük katkı sağlayan, sanat alanında en prestijli ödüllerden biri olan Yunus Nadi Ödül töreninin Muğla’da yapılmasının Dünya Kenti Muğla vizyonlarına büyük katkı sunacağını söyledi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Açılış konuşmalarından sonra 79. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar ödüllerini alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Ödül törenine Roman dalında ödül alan Hidayet Karakuş, Öykü dalında ödül alan Emrah Öztürk, Sosyal Bilimler Araştırması dalında ödül alan Sercan Ünsal, Hilmi Uysal, Mualla Aksu, Karikatür dalında ödül alan Cem Koç, Şiir dalında ödül alan Elçin Sevgi Suçin katıldı.

Tören ödül alanlar ve Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve protokolün toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.