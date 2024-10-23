Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki hemşehri dernekleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Kültürel zenginliğimiz olan ilçemizdeki hemşehri derneklerimizin kıymetli başkanlarıyla bir araya geldik, birlik beraberliğimizi pekiştirdik” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Her fırsatta Çayırovalı ilçe sakinleriyle bir araya gelen ve görüş alışverişi yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dün bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Çayırovalı hemşehrilerinin hanelerine konuk olan Başkan Çiftçi, burada ilçe sakinleriyle sohbet etti ve taleplerini dinledi. Hanelerdeki çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Çiftçi, “Gönülleri kazanmak her şeyden daha kıymetli” dedi. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırovalı ilçe sakinlerinin evlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından, ilçe genelinde faaliyetlerini sürdüren hemşehri derneklerinin başkanlarıyla buluştu.

“BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK”

Hemşehri dernekleriyle bir araya gelmeye özen gösteren ve ilçedeki dernekleri sık sık ziyaret eden Başkan Çiftçi, düzenlenen program kapsamında dernek temsilcileri ile sohbet etti. Karşılıklı görüş alışverişi ve istişarenin de yapıldığı toplantı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Program hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Kültürel zenginliğimiz olan hemşehri derneklerimizin kıymetli başkanlarıyla bir araya geldik ve birlik beraberliğimizi pekiştirdik” dedi.