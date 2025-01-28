CHP Edirne İl Genel Meclis Üyeleri, Keşan-Enez karayolunun neden hala açılmadığını gündeme getirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Genel Meclisi'nin CHP'li üyeleri Aladdin Öztürk, Sezgin Gündoğdu, Vedat Koyuncu ve Mehmet Güneş Yılmaz, yapımı büyük bir sorun olan Keşan-Enez yolunu gündemlerine aldı.

65 GÜN OLARAK HESAPLANAN YAPIM SÜRESİ AŞILDI

Sorunun son örneğinin Siğilli-Kılıçköy arasındaki yol yapımında bir kez daha gördüklerini ifade eden meclis üyeleri, "Ağustos ayı sonunda, ulaşımın servis yoluna aktarılmasıyla bu kesimin Ekim ayı sonunda tamamlanarak tekrar ulaşıma açılması öngörülmüştü. Ancak, iki ayda bitirilmesi planlanan bu yol için verilen sürenin üzerinden üç ay daha geçti. 65 gün içinde tamamlanacağı ifade edilen yol, sözde bitirilme tarihinden tam 90 gün daha geçmesine rağmen hala ulaşıma açılmamıştır" diyerek, bu durumun ciddi bir planlama ve hesaplama hatasına işaret ettiğini kaydetti.

"Sorumlulara soruyoruz" diyerek ilgililere seslenen CHP'li üyeler, halkın vergileriyle yapılan bu projenin neden zamanında bitirilemediğini öğrenmelerinin en doğal hakları olduğunu belirterek, "65 gün içerisinde açılacağı belirtilen bu yol neden hala tamamlanmadı? Gecikmenin nedeni nedir? Gecikilen her gün için yüklenici firmaya ceza kesilmiş midir? Kamuoyuna bu gecikmenin gerekçesi ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapılacak mıdır?" gibi sorulara da yanıt aradı.