Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yeni yılda istihdam edilecek personel alımına yönelik detaylar paylaşıldı.ANKARA (İGFA) -Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, 2025 yılında bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirerek, aileye katılacak yeni çalışma arkadaşlarıyla kurumların ve hizmetlerin kapasitesini artıracağını açıkladı.

Konuyla ilgili hazırlanan 5 soruda personel alım sürecinin detaylarını paylaştı.

İşte o sorular ve yanıtları...