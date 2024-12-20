Sinop’un tarihi kimliğini ortaya çıkarıp şehre ferah bir meydan kazandırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kentin çehresini değiştirdiANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Sinop Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi, tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meydanın yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

???? Sinop Kalesi etrafındaki yapıları yıkıp yerine yeşil alanlar yaptık. ???? Tarihi gün yüzüne çıkardık. ???? Çarpık kentleşmeyi önledik.???? Şehrimize nefes aldırdık. Sinop Kent Meydanı’ndaki düzenlememizle Karadeniz’in sakin şehrinin güzelliğine güzellik kattık. pic.twitter.com/1dzncDSOju— Murat KURUM (@murat_kurum) December 20, 2024

Bakan Kurum, Sinop Kalesi etrafındaki yapıları yıkıp yerine yeşil alanlar yaptıklarını belirterek, "Tarihi gün yüzüne çıkardık. Çarpık kentleşmeyi önledik. Şehrimize nefes aldırdık. Sinop Kent Meydanı’ndaki düzenlememizle Karadeniz’in sakin şehrinin güzelliğine güzellik kattık" dedi.