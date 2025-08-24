Çekya’nın Zlín kentinde faaliyet gösteren Secondary Nursing and Higher Nursing School Zlín öğrencileri, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyon Projesi kapsamında Mersin’de yaşlı bakımı alanında üç haftalık yoğun bir staj programını başarıyla tamamladı.MERSİN (İGFA) - Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen proje kapsamında Mersin’e gelen 8 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmen, hem teorik eğitimler aldı hem de huzurevinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi.

Öğrenciler, empatik iletişim ve güven kurma yöntemlerinden günlük bakım ve hijyen desteğine, ilaç takibinden temel sağlık ölçümlerine, demans hastalarına yönelik özel yaklaşımlardan sanat ve müzik terapilerine kadar geniş bir yelpazede eğitim gördü.

Öğrencilerin, etik karar alma süreçleri, yaşlı istismarı ve ihmalin önlenmesi, fizyoterapi destekli mobilite artırma teknikleri ve acil durum protokollerinde de deneyim kazandığı belirtildi.

DEMANSLA MÜCADELEDE UYGULAMALI EĞİTİM

Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi’nde düzenlenen programda öğrenciler, sabah oturumlarında teorik bilgileri öğrendi, öğleden sonraları ise huzurevi personeliyle birlikte uygulamalı çalışmalara katıldı. Demans hastalarına yönelik bakım ve sakinleştirme yöntemleri, yürüteç ve tekerlekli sandalye ile mobilite desteği uygulamaları, kan şekeri ve tansiyon ölçümleri gibi sağlık kontrolleri programın öne çıkan başlıkları oldu.

AZİZ PAUL’DAN KAPADOKYA’YA

Staj programı yalnızca mesleki eğitimle sınırlı kalmadı. Katılımcılar, Mersin’in ve çevre illerin tarihi ve kültürel mirasını da yakından tanıdı. Tarsus’ta Aziz Paul Kuyusu ve Kleopatra Kapısı’nı gezen öğrenciler, Kapadokya’da Göreme Açık Hava Müzesi ve Avanos çömlek atölyelerini ziyaret etti. Silifke ve Kızkalesi gezileri de programın kültürel ayağını güçlendirdi.

Stajın sonunda yapılan değerlendirme oturumlarında öğrenciler, edindikleri bilgi ve deneyimlerin gelecekteki mesleki kariyerlerine yön vereceğini belirtti. Programın, Avrupa’daki mesleki eğitim ağını güçlendirdiği ve yaşlı bakımı alanında nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Yardım ve İyilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gürkan Aslan, “Bu tür uluslararası projeler yalnızca öğrencilerin mesleki gelişimine değil, huzurevinde kalan yaşlılarımızın sosyal hayatına da önemli katkılar sunuyor. Gençlerin hem mesleki becerilerini geliştirmelerine hem de insan sevgisini içselleştirmelerine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.