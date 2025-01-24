Çekte muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu miktar 9 bin 270 TL'den 12 bin 650 TL'ye yükseltildi. Değişiklikler 31 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlükte olacak.ANKARA (İGFA) - Karşılıksız çeklerde muhatap bankanın her bir çek yaprağı için hamile ödemekle sorumlu olduğu miktar artırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca hazırlanan "Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yapılan değişiklikle birlikte çekte muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu miktar 9 bin 270 TL'den 12 bin 650 TL'ye yükseltildi.

Öte yandan tebliğden önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için 8 bin 650 TL olarak sorumlu olduğu ödeme yükümlülüğü ise 11 bin 120 TL'ye olarak güncellendi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin 31 Ocak 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği bildirildi.