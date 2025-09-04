Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde yaz boyunca eğitim alan özel bireylerin hazırladığı eserlerin sergilendiği ‘Çayırova Engelsiz Sanat Sergisi’, bugün görücüye çıktı. Programda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Biz engel tanımıyoruz, yeter ki kalplerde ve gönüllerde engel olmasın” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi, özel bir programa daha ev sahipliği yaptı. Merkezde yaz boyunca eğitim alan özel bireylerin hazırladığı, el emeği göz nuru eserler, kurdelesi kesilen ‘Çayırova Engelsiz Sanat Sergisi’nde bir araya geldi. Programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, özel bireyler ve aileleri katılım gösterdi. Programda ilk olarak, özel bireylerin yaz kursları boyunca yaptığı faaliyetleri içeren bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonrasında kürsüye çıkan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“YETER Kİ GÖNÜLLERDE ENGEL OLMASIN”

“Biz engel tanımıyoruz, yeter ki kalplerde ve gönüllerde engel olmasın. Doğduğumuz günden ölüme kadar bizim için önemli olan ne yaptığımızdır. Bugünkü çalışmamızda yaz boyunca özel bireylerimizin yaptığı çalışmaların sergisi olacak. İlçemizde yaşayan birçok özel birey var ve bunların güzel vakit geçirip sosyalleşmelerine katkı sunmak için bu çalışmaları yapıyoruz. Spor alanında binamızın alt katında bulunan spor salonunda ve duyu ve empati parkında birçok etkinlik yaptık.

Sanat alanında da kişisel becerilerin keşfi için birçok etkinlik yaptık. Burada da özel bireylerimizin duyusal ve zihinsel olarak gelişmeleri ve kendilerini keşfetmelerini amaçladık.Oyun grubunda da iletişim kurma kabiliyetlerinin gelişmesi, beklemeyi öğrenmeleri için çalıştık. Biz yaz kış çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bölgede böyle bir tesis yok. Bu binaya sadece özel bireylerimiz girsin istemiyoruz. Yaptı desinler diye değil, gök kubbede hoş bir seda bırakmak için çalışıyoruz. Ailelerimize katkı sunmak ve sizin dertlerinize derman olmak bizim için önemli. Sizlerle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.”