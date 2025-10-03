Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ilçe sakinlerinin en büyük hayali Çayırova Devlet Hastanesi’nde inşaat resmen başladı. Hastane şantiye alanında ilk gro beton serimi yapılırken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Hayalimiz gerçeğe dönüşüyor” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalıların ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin en büyük hayali olan Çayırova Devlet Hastanesi’nde inşaat resmen başladı. Göreve geldiği günden bu yana hastaneyi ilçeye kazandırmak için büyük gayretler sarf eden Başkan Çiftçi, geçtiğimiz günlerde hastane inşaatının kısa sürede başlayacağının müjdesini vermişti. Bugün şantiye alanında dökümü yapılan ilk gro beton çalışmasını da yerinde takip eden Bünyamin Çiftçi, yetkililerden de bilgi aldı. Hastane şantiye alanında çalışmalar hızla devam ederken, bugün zemin gro beton serim işlemine start verildi. Şantiye alanına giden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi;

“HAYALİMİZ GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR”

“Hayal kurduk, inandık ve başladık. Sabırla beklediğimiz hayalimiz artık gerçeğe dönüşüyor. İlk betonu atıyoruz, Çayırova Devlet Hastanesi inşaatı başladı. Bugünleri bizlere gösteren rabbimize şükürler olsun.” Geçtiğimiz aylarda yeniden ihalesi yapılan ve sürecin tamamlanmasının ardından inşaatın başladığı Çayırova Devlet Hastanesi alanında ilk gro beton dökümü sırasında, müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Çiftçi, şantiye alanında çalışan personellere de kolaylıklar diledi.

Taban alanı 8 bin 700 metrekare ve yapı inşaat alanı 45 bin 518 metrekare olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yataklı olarak planlandı. 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi ve deprem izolatörlü olarak yapılacak Çayırova Devlet Hastanesi’nde, bugün inşaat alanına ilk olarak, bin 453 metrekare gro beton serimi gerçekleştirildi.