Program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan video izlendi. Daha sonra  Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Eski Dekanı ve Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu tarafından "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans gerçekleştirildi.

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Program Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen çeşitli  yarışmalarda dereceye girenler ile emekli din görevlilerine ödül ve plaketlerinin takdimiyle sona erdi.