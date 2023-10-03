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1-7 Ekim tarihleri arasında “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” temasıyla kutlanacak Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ile müftülük personelinden oluşan heyet Vali Eldivan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Eldivan, Müftü Şahin eşliğinde ziyaretine gelen heyet üyelerinden çalışmaları ve hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi aldı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Vali Mustafa Eldivan , Müftü Şahin ile beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.