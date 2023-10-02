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Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin Bayburt Vakfı ve İstanbul’da bulunan İl Derneklerimizin birlikte düzenleyeceği“Türk Dünyası,Dede Korkut Gençlik şöleni” programının çalışmaları başladı.

İlk toplantı,Anadolu yakası Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneğinde yapıldı.

Düzenlenecek Programın Çalışmaları,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği,Bayburt Vakfı, ve İstanbulda bulunan tüm İL Derneklerimiz bir araya gelerek İstişare ettiler. Komisyon Başkanı Ünal Yaşaroğlu ve Komisyon üyeleri,Programın içeriği hakkında Derneklerimizle birlikte istişare yaptılar.

Toplantı İstanbul Kartal Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneğinde yapıldı.

Dernek Başkanı Adem Doğan Komisyonu ve Derneklerimizi ağırladı.

Komisyon Başkanı Ünal Yaşaroğlu açıklamasında bu toplantıların Diğer Derneklerimizde’de yapılacağını belirtti.

İstanbul Haliç Kongre Merkezinde yapılacak olan program,İstanbul ve Bayburt’ta yapılacak olan “Türkiye Yüzyılında Dede Korkutun izinde” yarışma programının detayları konuşuldu.

İstanbul’da ve Bayburt’ta tüm okullarda “Türkiye Yüzyılında Dede Korkutun izinde” başlıklı Hikaye,Şiir ve Resim yarışması yapılacak.6 Kasımda başlayacak olan yarışmanın ödülleri İstanbul Haliç Kongre Merkezinde Türk Dünyası Gençlik şöleniyle birlikte 20 aralıkta yapılacak.