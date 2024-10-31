Sadece 1 gün evli kaldı! Hande Ataizi'den şaşırtan itiraf! Meğer ilk eşi... Sadece 1 gün evli kaldı! Hande Ataizi'den şaşırtan itiraf! Meğer ilk eşi...
Çağla Şıkel'den duygusal paylaşım! Kuzey'in doğum gününü bu sözlerle kutladı
Emre Altuğ ile 7 yıl süren evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki evladı olan Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Geçmişten karelerle oğlu Kuzey'in doğum gününü kutlayan...Devamı için tıklayınız