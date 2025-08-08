Yaz tatilini yaylalarda ve deniz kenarlarında değerlendiren Mersinlilerin hoşça vakit geçirmesi için bünyesinde bulunan sanat toplulukları ile konserler düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor.MERSİN (İGFA) - Erdemli’ye bağlı Arpaçbahşiş ve Ayaş, Toroslar’a bağlı Ayvagediği ve Tarsus’a bağlı Altaylılar Mahallesi’nde konserler veren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sanat toplulukları; kentin dört bir yanını yaz boyunca eğlendirmeyi sürdürüyor.

Tarsus Altaylılar’da coşku doruğa çıktı

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından Tarsus’un Altaylılar Mahallesi’nde ‘Yaz Dostum Konseri’ düzenlendi. Muhtarlık Binası önünde gerçekleşen konserde seslendirilen birbirinden güzel pop şarkılarla, özellikle gençler ve çocuklar doyasıya eğlenme şansı buldu. Programa Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Uyan, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Erdemli Arpaçbahşiş ve Ayaş’ta tatilciler en güzel şarkılar ile eğlendi

Erdemli’ye bağlı Arpaçbahşiş’e deniz tatili yapmak için gelenler, Büyükşehir’in ‘Yaz Dostum’ konseriyle eğlendi. 7’den 70’e herkesin danslar edip şarkılara eşlik ettiği konser büyük beğeni topladı. Konsere Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da yine Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi’nde tatil yapan vatandaşlar için harika bir konser vererek unutlmaz bir akşam yaşattılar.

Toroslar Ayvagediği şölen havasına büründü

Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Mahallesi’nde düzenlenen ‘Yayla Şenliği’nde bir araya gelen vatandaşlar da birbirinden güzel türküler ve halk oyunları ile coştu. Her yaştan yaylacının katıldığı konser, şenlik havasında geçti. Her zaman böyle eğlencelerin olmasını isteyen konuklar, Büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.

Büyükşehir’in kültür ve sanat etkinlikleri, yaz boyunca değişik yerlerde devam edecek

Erdemli’de gerçekleşen konserde herkese iyi bir tatil dönemi geçirmeleri dileğinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, “Başkanımız Vahap Seçer’in herkese selamlarını iletiyorum. Atatürk gençliğiyle beraber orkestramız eşliğinde çok güzel zaman geçiriyoruz” diye konuştu.

Ayvagediği’nde konser veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası Şefi Erman Talşık, “Yaz dönemi boyunca belirli günlerde halkımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızın tepkisi çok olumlu. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Onların yüzündeki mutluluk, bize enerji ve güç veriyor. Halkımızın mutlu olduğunu görünce daha da keyif alıyoruz” dedi.

Konserlerin çok keyifli geçtiğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti Tuğçe Dilek, “Vatandaştan çok güzel tepkiler alıyoruz, herkes çok eğleniyor. Zaten yaz tatili arasında böyle bir konser, onlar için de sürpriz oluyor. Biz de onlarla bir araya geldiğimiz için çok keyif alıyoruz. Ne zaman geleceğimizi tekrar soruyorlar” diyerek, beğeniyle takip ettiklerinin altını çizdi.

Mersinliler ve tatile gelenler Büyükşehir’in konserlerinden memnun

Gaziantep’ten Mersin’e tatile gelen vatandaşlardan Bayram Çevik, “Çok güzel, çok harika bir konser. Vahap Seçer’i de beğeniyle takip ediyoruz” diyerek, Büyükşehir’in etkinliklerinin renkli geçtiğinin altını çizdi. Sanatçıların performansını çok beğendiklerini kaydeden Hüseyin Koç ise, “Ailemle hafta sonu gezmesi için Mersin’e geldim. Adana’da yaşıyoruz ve şu an burada misafiriz” diyerek, her şeyi çok beğendiklerini belirtti.

Etkinlikleri, sosyalleşmek açısından çok faydalı bulduğunu söyleyen Mehmet Karpçi, “İnsanları bir araya getiren ve dayanışmasını sağlayan etkinlikler oluyor. Çalınan müziklerle insanların gönlü hoş oluyor. Başkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devam etmesini ve genişlemesini istiyorum” diye konuştu.

Bu tür etkinlikleri çok faydalı bulduğunu belirten Sabahat Söğüt, “Buraya bu güzel gösteriyi izlemek için geldim. Bir genç olarak çok eğlenceli buluyorum, ruh halime iyi geliyor” dedi. Ayşe Pabuççuoğlu çok güzel ve şahane bir ortamda bulunduklarını ve bu etkinliği kendilerine ulaştıran Başkan Vahap Seçer’den çok memnun olduklarını söylerken, bir başka vatandaş Ali Pabuççuoğlu da duygularını, “Etkinlikler çok şahane. Geçen sene geldik, bu sene yine geldik. Vahap Seçer’e teşekkür ederiz. Kendisini seviyoruz, her zaman yanındayız” şeklinde dile getirdi.