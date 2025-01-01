Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde 600 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye 1 0 5 2 4 4 8 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi Bursa Osmangazi, Antalya Muratpaşa, İzmir Bergama'dan 3 çeyrek bilet talihlisi kazandı.BURSA (İGFA) - Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu.

Saat 18.30 itibariyle başlayan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm kategorilerde çekilişler tamamlandı. 2025 Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre amorti rakamları 2 ve 7 oldu.

600 milyon TL, 60 milyon TL, 6 milyon TL ve 400 TL (amorti), 400 bin (teselli ikramiyesi) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

Ayrıca 1 milyon 500 bin lira ile bin 200 lira arasındaki ikramiyeler de belirlendi.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiye 1052448 numaralı bilete isabet etti.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi Bursa Osmangazi, Antalya Muratpaşa, İzmir Bergama'dan 3 çeyrek bilet talihlisi kazandı.