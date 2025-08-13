Kaba inşaat çalışmalarında sona gelinen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin yolu da tamamlanıyor.BURSA (İGFA) - Yapımına 2022 yılında başlanan BUÜ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. 7050 metrekare ve 3 bloktan oluşan hastane binasının ilk etabının kaba inşaatı tamamlandı. Kuruluş ve açılış faaliyetleri hızla sürdürülen Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için kampüs içerinde 360 metrelik bir yol yapılıyor. 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şerit halinde tasarlanan yolun alt temel ve asfalt kaplamaları tamamlanıyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı’nın yanı sıra Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Aydemir ve diğer yöneticilerle birlikte alanda incelemelerde bulundu.

ALTYAPI FAALİYETLERİ TAMAMLANIYOR

BUÜ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde devam eden çalışmalara yönelik açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ilk etap kaba inşaatı bitirilen hastanenin iç tefrişatı için de yoğun bir çaba sarf ettiklerini aktardı. Hayırsever iş insanı İbrahim Gülmez’in katkılarıyla sürdürülen çalışmaları ile yakından ilgilendiklerini belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Hastanemizin ilk etabının kaba inşaat çalışmalarını neredeyse tamamladık. İbrahim Gülmez Beyin katkıları ile buraya kadar geldik. Toplam 7050 metrekare ve 3 bloktan oluşan hastane binamızı tamamlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı zamanda hastanemizin kuruluş ve açılış faaliyetleri de aralıksız sürdürülüyor. Tüm bunların yanında hastanemize 2 gidiş, 2 de geliş yönlü olmak üzere toplam 4 şeritli bir yol kazandırıyoruz. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz bu çalışmaları üstlendi. Bölge Müdürümüzle birlikte çalışmaları yerinde görmeye geldik. Kendisine ve ekibine bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah yakın gelecekte hastane inşaatımızı ve tefrişatımızı da tamamlayacak ve halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.